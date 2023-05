Vrouw aangehouden voor diefstal en oplichting bij meerdere zorginstellingen

De verdachte zou zich met een vals diploma hebben laten inhuren als zzp’er bij diverse zorginstellingen. In deze instellingen werd er bij een aantal kwetsbare ouderen sieraden, contant geld en pinpassen gestolen. Met deze pinpassen is geld gepind. In totaal zijn er 13 aangiftes gedaan van diefstal. Deze aangiftes komen uit Nijmegen, Mook, Arnhem, Voorthuizen en Wolfheze. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Verder onderzoek volgt.

De laatste jaren zien we een stijging in het aandeel criminele zzp’ers in de zorg. Het RIEC heeft naar aanleiding van deze constatering een eerste verkenning in de vorm van een fenomeenanalyse opgesteld. Ga voor meer informatie en de fenomeenanalyse naar: https://www.ede.nl/nieuws/criminele-zzpers-in-de-zorg