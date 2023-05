Man voor politierechter voor gewelddadige beroving hoogbejaarde vrouw

Het is tweede kerstdag 2022 als een 38-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats een hoogbejaarde vrouw op gewelddadige wijze van haar handtas weet te beroven in het station van Maastricht. Vlak daarna stapte hij in een taxi. De vrouw werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politierechter veroordeelde de man gisteren tot negen maanden celstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Camerabeelden en biologische sporen

De verdachte is op camerabeelden te zien en wordt daarop door verbalisanten herkend. Uit het forensisch bewijs aan de tas volgt dat er biologische sporen zitten die matchen met het DNA-profiel van de verdachte.

Verwerpelijk en uitermate laf

Volgens de officier van justitie was de verdachte uit op veel geld: “Alles moest wijken voor zijn financiële gewin. Op geen enkele wijze heeft hij oog gehad voor de kwetsbaarheid en de belangen van het slachtoffer. Hij ziet de 95-jarige vrouw, die zich moet voortbewegen met een rollator, lopen en vindt haar kennelijk een makkelijke prooi. Als zij nietsvermoedend in de lift stapt, slaat de man toe.” De officier vulde verder aan: “Het gaat om een zeer ernstig feit. Verwerpelijk en uitermate laf. De verdachte nam tot aan deze zitting geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Totdat het bewijs sluitend was, probeerde hij zijn verantwoordelijkheid te ontwijken.”

Door het forse letsel werd het slachtoffer nog wekenlang geconfronteerd met de gevolgen van dit strafbare feit.