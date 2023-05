Getuigen gezocht overval tankstation Adriaan Volkerlaan

De man eiste geld van de medewerkers van het tankstation en dreigde daarbij met een mes. Gelukkig raakte niemand gewond. Daarnaast vernielde de verdachte een plastic scherm bij de balie. De man droeg een donkere jas met capuchon en een spijkerbroek. Nadat hij buit had gemaakt, rende hij weg.

Heeft u iets gezien of gehoord? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.