Politie stelt onderzoek naar schietincident

Iets na 16 uur kwam er een melding bij de politie binnen van een verdachte situatie. Agenten die ter plaatse kwamen zagen de verdachte en wisten dat hij werd gezocht omdat hij gesignaleerd stond. Een agent heeft moeten schieten bij de aanhouding. De rijksrecherche onderzoekt het gebruik van het vuurwapen, dat is in zo’n situatie altijd protocol. Ook stellen zij onderzoek in naar de reden van schieten. Forensische Opsporing van een andere eenheid stelt onderzoek in. Dit in het kader van de objectiviteit.

Meer informatie kan er op dit moment niet worden gegeven.