Filmpje in zaak Rainée Laveist mogelijk toegevoegd aan dossier

In de zaak rond de gewelddadige dood van Rainée Laveist heeft het OM de rechtbank in Middelburg gevraagd om een filmpje toe te voegen aan het dossier. In de zaak eiste het OM afgelopen maandag anderhalf jaar cel en jeugd-tbs tegen de verdachte van 17 jaar.

Kort na de eis dook het bewuste filmpje op op social media. In het filmpje was de verdachte te zien in de jeugdgevangenis waarin hij verblijft. De verdachte wekte de indruk de eis niet serieus te nemen. Het OM liet eerder weten dat het filmpje van weinig respect getuigde richting de nabestaanden van Rainée.

Verzoek

Het OM vindt het belangrijk dat de rechtbank kennis neemt van het filmpje, zodat het kan worden meegenomen in de beoordeling van de zaak. Het OM meent dat dit nader inzicht geeft in de houding en de persoon van de verdachte. Een verzoek om het filmpje toe te voegen aan het dossier is vandaag aan de rechtbank gedaan.