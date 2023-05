Zr.Ms. Holland onderschept 15.678 kilo drugs 

Zr.Ms. Holland is na 7 maanden patrouilleren als stationschip in het Caribisch gebied weer terug in Den Helder. Voordat het schip koers zette naar Nederland wist ze drugssmokkelaars nog goed te dwarsbomen.

Op 13 en 14 april nam Zr.Ms. Holland in samenwerking met U.S. Coast Guard Southeast ruim 1.300 kilo cocaïne in beslag. De cocaïne is vernietigd en de vier drugssmokkelaars zijn overdagen aan Amerikaanse Kustwacht.

Met de laatste twee drugsvangsten staat de teller totaal op 15.678 kilo in beslag genomen drugs in 7 maanden tijd. Zr.Ms. Groningen heeft het stokje van Zr.Ms. Holland overgenomen en zal de komende tijd als stationschip patrouilleren in het Caribisch gebied.

