Zeven mannen aangehouden op haventerreinen

Medewerkers van de Douane waarschuwden in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 mei rond 02.00 uur de politie nadat ze drie mannen hadden betrapt bij een hek van een bedrijf aan de Italiëweg. Het gaat vermoedelijk om zogenaamde uithalers, die probeerden het bedrijventerrein op te komen. Bij het zien van de douanebeambten stapten de mannen in een auto. De douaniers controleerden de auto plus de mensen die erin zaten. Dat bleken een 44-jarige man uit Polen, een 43-jarige man uit Den Haag en een 44-jarige man uit de Dominicaanse Republiek te zijn. Omdat de mannen niet konden uitleggen wat ze daar deden, zijn ze aangehouden. Ze worden verdacht van een poging om zich toegang te verschaffen tot een afgesloten haventerrein en van overtreding van de Opiumwet. De auto waarin ze reden is voor onderzoek in beslag genomen.

Met vereende krachten

De nacht erna was het raak op een bedrijventerrein aan de Finlandweg. Beveiligingsmedewerkers zagen dat er mensen op het afgesloten bedrijfsterrein waren en waarschuwden de politie. Na een zoektocht op het terrein met meerdere politie-eenheden, waaronder ook hondengeleiders, konden op het terrein drie mannen worden aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Ridderkerk, een 20-jarige man uit Rotterdam en een 20-jarige man uit Ter Apel. Een motoragent die in de omgeving zocht, trof op de Tweede Weg in Nieuw- en Sint Joosland in een auto een vierde verdachte aan. Ook deze verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. De auto waarin hij zat is voor onderzoek in beslag genomen.

Alle aangehouden verdachten zitten nog vast. Het onderzoek loopt.

Wat zijn uithalers?

Uithalers zijn personen die op verschillende manieren toegang proberen te krijgen tot terreinen van containerterminals. Ze doen dit vaak in opdracht van een (criminele) organisatie. Ze moeten verdovende middelen, vaak cocaïne, uit zeecontainers die naar Nederland zijn verscheept halen en buiten het terminalterrein brengen. Vroeger kregen uithalers alleen een boete. En stonden ze soms al de volgende dag opnieuw in de haven. Om de steeds terugkerende uithalers te ontmoedigen, is er sinds 1 januari 2022 een uithalerswet. Met deze wet lopen mensen die vermoedelijk uithaler zijn het risico op een gevangenisstraf. Ook als ze geen drugs bij zich hadden toen ze gearresteerd werden. De douane en de politie werken nauw samen bij de aanpak van uithalers.