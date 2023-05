Politie houdt verdacht viertal aan

De mannen hadden op de A58 de aandacht van de politie getrokken, omdat ze in een opvallende, dure huurauto met Duits kentekenplaten reden. Uit onderzoek bleek dat bestuurders van deze auto zich de afgelopen tijd meerdere malen schuldig hadden gemaakt aan asociaal rijgedrag. De agenten besloten daarop de auto plus de inzittenden te controleren.

Henneplucht

Tijdens deze verkeerscontrole roken agenten een sterke henneplucht. De agenten controleerden de vier Amsterdammers en ontdekten dat ze grote geldbedragen bij zich hadden. Enkele mannen hadden bovendien drugs (hennep en hasj) bij zich. Ook in de auto trof de politie geld en drugs aan. Het gaat in totaal om bijna 15.000 euro aan cash en ongeveer 45 gram drugs. Het geld en de verdovende middelen zijn in beslag genomen. De mannen zijn voor onderzoek en verhoor in de cel gezet en zitten nog vast.