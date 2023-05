Gewonde man gevonden, politie doet onderzoek en zoekt getuigen

Zaterdagochtend rond 05.40 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er een gewonde man in de bosschages van de Van Steenbergenlaan zou liggen. Agenten troffen het slachtoffer, een 43-jarige man uit Terneuzen, liggend aan op het voetpad dat vanaf de Van Steenbergenlaan, via de Emmalaan, naar de Doctor Buijzestraat loopt. De man was gewond en kon niet vertellen wat hem was overkomen. De agenten lieten een ambulance naar de vindplek komen, die de man meenam naar een ziekenhuis. Terwijl ambulancepersoneel zich over de gewonde man ontfermde, gingen de agenten verder met hun onderzoek. Ze vonden op meerdere plaatsen in de omgeving bloed. De agenten hielden een buurtonderzoek en hebben ook gekeken of er camera’s in de buurt hingen.

Wie weet meer?

Het is nog onbekend wat de man precies is overkomen. Ook is onbekend hoe lang de man al in de Van Steenbergenlaan lag. De politie komt dan ook graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heeft u de man zien lopen of op het voetpad zien liggen? Heeft u in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 mei of in de vroege ochtend van zaterdag 20 mei iets verdachts gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden die de politie mogelijk verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 en vermeld dat u belt over zaak 2023125103.