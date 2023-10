Notisia di polis di djabièrnè 27 di òktober te ku djaluna 30 di òktober 2023 / Politieberichten van vrijdag 27 oktober tot en met maandag 30 oktober 2023

Notisia di polis di djabièrnè 27 di òktober te ku djaluna 30 di òktober 2023

Destrukshon i aksidente

Riba djaluna 30 di òktober, alrededor di 1.30 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu entre dos persona na un establesimentu di hóreka situá na Hanchi Amboina. Na yegada di patruya, un di e partidonan ya a bandoná e sitio. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku dos hòmber tabata den diskushon ku otro i na dado momentu un di nan a bira agresivo. Pa e motibu aki algun persona a opta pa saka e hòmber agresivo pafó di e establesimentu i a lòk e porta di entrada. E hòmber ku tabata pafó a kibra bentana di e porta i a drenta paden. Aki el a kuminsá tira diferente bòter di glas den direkshon di e víktima. Despues el a bandoná e sitio. Algun ratu despues a drenta notifikashon di un aksidente na Kaya Papa Cornes. Un outo a dal den un pilá di betòn. E shofùr a resultá di ta e hòmber ku tabata enbolbí den e diskushon algun ratu promé na Hanchi Amboina. Personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko na e sitio mes.

Aksidente ku bròmer

Alrededor di 12.30 or di mardugá riba djaluna 30 di òktober, un aksidente ku un bròmer a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibu ainda deskonosí, e shofùr a kai for di e bròmer. Pa e motibu aki el a resultá heridá. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 29 di òktober, alrededor di 9 or di anochi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Pa motibu ainda deskonosí, e shofùr a kai for di e skuter. Pa e motibu aki el a resultá levemente heridá. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa kòntròl médiko.

Aksidente

Riba djadumingu 29 di òktober, alrededor di 5.45 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaminda Onima. Un outo a resultá den mondi kantu di kaminda. E shofùr a deklará ku e tabata manehando direkshon pa Rincon i na dado momentu un otro outo a hala i pas’é probablemente muchu skèrpi. Pa e motibu aki e shofùr a pèrdè kòntròl i bai dal den un pida muraya kantu di kaminda. Finalmente e outo a bai resultá den mondi. E otro outo a sigui kore bai. Personal di ambulans a atendé ku shofùr di e outo enbolbí na e sitio mes. Pa motibu ku tabatin zeta a basha riba kaminda a konsekuensia di e aksidente, brantwer a akudí na e sitio pa basha santu riba dje.

Detenshon pa maltrato ku arma

Riba djadumingu 29 di òktober, alrededor di 12 or di mèrdia, a detené un hòmber di inisial E.M.E.N. di 54 aña di edat pa maltrato i maltrato ku un arma. E sospechoso a maltratá un hòmber ku un pida palu riba Kaya J.N.E. Craane. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa Lei di Opio BES

Alrededor di 3.40 or di mardugá riba djadumingu 29 di òktober, a detené dos hòmber na un establesimentu di hóreka situá na Kaminda di Lac. E agentenan ku tabata na e sitio pa un asistensia, a sinti un holó fuerte di probablemente supstansianan narkótiko. E holó tabata prosedente for di un outo stashoná na e sitio. E outo tabatin tres okupante den dje. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro Lei di Opio BES. Durante e kòntròl riba e sospechosonan i den e vehíkulo, a haña i konfiská entre otro dos mashin pa pisa, diferente saku ku probablemente supstansianan narkótiko i un kantidat di sèn kèsh. A detené e hòmber di inisial C.R.F. di 26 aña di edat i e hòmber di inisial J.N.S.J. di 21 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES.

Kòntròl di tráfiko

Den oranan trempan di anochi riba djabièrnè 27 di òktober, a tene un kòntròl di tráfiko na Kaya Industria. Durante di e kòntròl aki a kontrolá si shofùrnan tin un reibeweis bálido i dokumentonan di seguro bálido.

Aki a para i kontrolá un total di 13 shofùr, pa kua a duna dos but. A duna un but pa manehá sin reibeweis bálido i un but pa manehá sin dokumentonan di seguro bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 28 di òktober, alrededor di 3.45 or di mardugá a detené un hòmber di inisial F.G.J.J. di 23 aña di edat riba Kaya Libertador Simon Bolivar. Un patruya a para e vehíkulo ku e sospechoso tabata manehá despues di a risibí notifikashon ku el a dal den un outo riba Kaya Prinsès Marie i a kore bai. Na momentu ku e agentenan a aserká e shofùr, e no por a mustra un reibeweis bálido. A konstatá ku e tabatin wowo kòrá, e tabata papia ku lenga pisá i e no por a para riba su pianan. Debí ku e tabata bou di influensia di alkohòl, e no tabata den kondishon pa hasi un tèst di supla ni un tèst di rosea.

Riba djaweps 26 di òktober, alrededor di 7.30 or di anochi, a detené un hòmber di inisial F.A.C. di 73 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso a dal ku su vehíkulo tras di un outo riba Kaya Carlos A. Nicolaas i a bandoná e sitio na pia. Polis a topa kuné na un kas den serkania i a konstatá ku e tabatin wowo kòrá, e tabata papia ku lenga pisá, e no por a para riba su pianan i un holó fuerte di alkohòl tabata sali for di su aliento. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené i bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. En konekshon ku resultado di esaki a konfiská su reibeweis.

Riba djaweps 26 di òktober, alrededor di 3.15 or di mardugá a detené un hòmber di inisial J.H.A.L. di 21 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso a bèk su vehíkulo i dal den muraya di un edifisio na Kaya C.E.B. Hellmund. Despues di esaki, el a trata na kore bai. Un kolaboradó di kuerpo ku a tuma nota di loke a sosodé, a aserká e sospechoso pa e no bandoná e sitio te na momento ku polis yega na e sitio. Na yegada di patruya a konstatá ku un holó fuerte di alkohòl tabata sali for di aliento di e sospechoso. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené i bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. En konekshon ku resultado di esaki a konfiská su reibeweis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 27 oktober tot en met maandag 30 oktober 2023

Vernieling en aanrijding

Rond 01:30 uur op maandag 30 oktober kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij tussen twee personen bij een horecagelegenheid aan de Hanchi Amboina. Bij aankomst van de patrouille, was één van de partijen al weggereden. Bij nader onderzoek bleek dat twee mannen een woordenwisseling met elkaar hadden en op een gegeven moment werd één van hen agressief. Om deze reden besloten een aantal personen de agressieve man buiten de gelegenheid te zetten en de deur op slot te doen. De man die buiten stond, had het glas van de deur vernield en kwam weer binnen. Hier begon hij verschillende flessen richting het slachtoffer te gooien. Daarna was hij weggereden. Iets later is een melding van een aanrijding aan de Kaya Papa Cornes binnengekomen. Een auto reed tegen een betonnen paal. De bestuurder bleek de man te zijn die iets eerder in de woordenwisseling aan de Hanchi Amboina betrokken was. Hij werd door het ambulance personeel ter plekke behandeld.

Aanrijding motorfiets

Rond 12:30 uur op maandag 30 oktober, vond een aanrijding met een motorfiets plaats op de Kaya Korona. Om nog onbekende oorzaak, viel de bestuurder van de motorfiets en raakte gewond. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding scooter

Op zondag 29 oktober, rond 21:00 uur, vond een aanrijding met een scooter plaats op de E.E.G Bulevar. Om nog onbekende oorzaak, viel de bestuurder van de scooter en raakte licht gewond. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding

Op zondag 29 oktober, rond 17:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een eenzijdige aanrijding op de Kaminda Onima. Een auto kwam in de mondi langs de weg terecht. De bestuurder verklaarde dat hij richting Rincon reed en op een gegeven moment werd door een andere auto op hoge snelheid ingehaald. Hierdoor verloor hij de macht over het stuur en reed tegen een muur aan de zijkant van de weg. Vervolgens belandde de auto in de mondi. De andere auto reed door. De bestuurder werd door het ambulance personeel ter plekke behandeld. Doordat er olie op de weg terecht was gekomen naar aanleiding van het ongeluk, kwam de brandweer ter plekke om zand eroverheen te gooien.

Aanhouding mishandeling met een wapen

Op zondag 29 oktober, rond 12:00 uur, werd een 54-jarige man met initialen E.M.E.N. aangehouden voor mishandeling en mishandeling met een wapen. De verdachte had een man op de Kaya J.N.E. Craane met een houtenblok mishandeld. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding Opiumwet BES

Rond 03:40 uur op zondag 29 oktober, werden twee mannen aangehouden bij een horecagelegenheid aan de Kaminda di Lac. Een op verdovende middelen lijkende geur werd door een aantal agenten die voor een andere assistentie ter plekke waren, waargenomen. De geur was afkomstig uit een auto die ter plekke geparkeerd stond. Er waren drie inzittenden in de auto. De agenten gingen direct over naar een controle in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de controle op de verdachten en in het voertuig, werden twee weegschalen, verschillende zakken met vermoedelijke verdovende middelen erin en een hoeveelheid contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Een 26-jarige man met initialen C.R.F. en een 21-jarige man met initialen J.N.S.J. werden aangehouden voor overtreding van de Opiumwet BES.

Verkeerscontrole

In de vroege avonduren op vrijdag 27 oktober, werd een verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Industria. Tijdens deze controle werd gecontroleerd of bestuurders een geldig rijbewijs en geldige verzekeringsdocumenten bij zich hadden.

Er werden hier een totaal van 13 bestuurders gestopt en gecontroleerd, waarbij 2 bestuurders een bekeuring kregen. De bekeuringen waren voor het rijden zonder geldig rijbewijs en voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten.

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Aanhouding voor het rijden onder invloed

Op zaterdag 28 oktober, rond 03.45 uur werd een 23-jarige man met initialen F.G.J.J. op de Kaya Libertador Simon Bolivar aangehouden voor het rijden onder invloed. Het verdachte voertuig werd door een patrouille gestopt nadat er een melding was binnengekomen dat hij betrokken was bij een aanrijding met een andere auto de Kaya Prinses Marie en daarna doorreed. Op het moment dat hij door de agenten werd benaderd kon hij geen geldig rijbewijs tonen. er kon geconstateerd worden dat hij rood doorlopen ogen had, dat hij met een zware tong sprak en dat hij onvast op zijn benen was. Omdat hij heel erg onder invloed van alcohol bleek te zijn, kon er geen blaastest bij hem afgenomen worden en ook geen ademanalyse gedaan worden.

Op donderdag 26 oktober, rond 19:30 uur, werd een 73-jarige man met intialen F.A.C. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte reed met zijn voertuig achterop een andere auto op de Kaya Carlos A. Nicolaas en verliet daarna de plek te voet. De politie had hem bij een woning in de omgeving aangetroffen en constateerde dat hij bloed doorlopende ogen had, dat hij met een dubbele tong sprak, dat hij onvast ter been was en dat zijn adem sterk naar alcohol rook. Hierdoor werd een blaastest bij hem afgenomen en bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs in beslag genomen.

Op donderdag 26 oktober, rond 03:15 uur, werd een 21-jarige man met intialen J.H.A.L. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte reed achteruit met zijn auto tegen een muur van een gebouw aan de Kaya C.E.B. Hellmund. Hierna probeerde hij weg te rijden. Een medewerker van het korps die gezien heeft gezien wat er gebeurd was, heeft de bestuurder benaderd en gezegd om niet weg te rijden tot dat de politie ter plaatse is gekomen. Toen de patrouille arriveerde, werd een sterke geur van alcohol waargenomen vanuit de adem van de verdachte. Hierdoor werd een blaastest bij hem afgenomen en bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

