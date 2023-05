Aanhouding na schietincident met zwaargewonde in Katwijk

Rond 04:45 werd het slachtoffer zwaargewond aangetroffen voor een woning op de Talmastraat. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, waarna de man met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie is direct een onderzoek gestart en kon op basis van een getuigenverklaring later een 24-jarige man uit Katwijk aanhouden. Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt nog onderzocht.

Team Grootschalige Opsporing

Naar aanleiding van het schietincident is onder leiding van de officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het onderzoeksteam kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het schietincident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via M.: 0800-7000. Ook camerabeelden uit de directe omgeving van de Talmastraat in Katwijk kunnen van waarde zijn voor het onderzoek. Mogelijk bruikbare beelden kunnen worden geüpload via onderstaand tipformulier.