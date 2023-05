Agenten belaagd na hulpvraag bewoners

Omstreeks 06.30 uur moesten agenten die dag naar een woning in de F. Koolhovenstraat waar de gemoederen dermate hoog waren opgelopen dat de inzet van de politie noodzakelijk was. Het gelukte de politie om de gemoederen die bij een burenruzie waren ontstaan te sussen. Toen om 10.00 uur wederom ter plaatse werden verzocht, escaleerde de situatie volledig. Een 31-jarige man en bewoner van de woning ging verhaal halen bij enkele buren en werd daarop door agenten aangehouden. De 31-jarige man die daarbij compleet buiten zinnen was, viel daarbij de twee agenten aan en schopte een van hen daarbij meerdere keren tegen het hoofd. Een 57-jarige medebewoner trachtte vervolgens de aanhouding van de 31-jarige te belemmeren. Het lukte de agenten uiteindelijk om de situatie onder controle te krijgen, waarbij beide kemphanen werden aangehouden. De 31-jarige op verdenking van poging doodslag en de 57-jarige man op verdenking van belemmering. De 31-jarige verdachte werd ingesloten voor verhoor en hij wordt maandag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 57-jarige verdachte werd na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt wegens belemmering van de aanhouding. De agent die door de 31-jarige man werd geschopt deed aangifte tegen hem, hij raakte gewond aan zijn hoofd.

Geweld tegen hulpverleners

Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners zoals brandweer en ambulancepersoneel of gemeentelijke handhavers. De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op. Het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politieagenten en hulpverleners werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren voor de veiligheid van ons allemaal.