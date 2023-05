Geld en vuurwapens gevonden bij verdachte huiselijk geweld

Een arrestatieteam viel aan het einde van de avond de woning aan de Waalstraat binnen omdat er sprake van was dat de verdachte mogelijk in het bezit van een vuurwapen zou zijn. Uiteindelijk werd de verdachte niet in de woning aangetroffen, maar hij meldde zich later in de nacht zelf bij de politie. Na de instap door het arrestatieteam doorzochten we de woning. Tijdens deze doorzoeking troffen we meerdere mogelijke vuurwapens aan, die we in beslag namen en die nader worden onderzocht. Ook vonden we een groot geldbedrag dat ook in beslag genomen is. Tegen de aangehouden man werd aangifte gedaan van huiselijk geweld. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek.s