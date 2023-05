Drie aanhoudingen na aantreffen mogelijk drugslab

Na een melding van rookontwikkeling ging de brandweer zondagavond ter plaatse. Zij troffen goederen aan die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Omdat er mogelijk sprake was van gevaarlijke stoffen werden drie woningen in de buurt ontruimd en is het betreffende pand gecontroleerd. Nadat bleek dat er geen gevaar voor de omgeving was, konden de bewoners van de ontruimde woningen terug naar huis.

Twee mannen van respectievelijk 34 en 32 jaar zijn zondagavond aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Maandagochtend 22 mei werd een derde man aangehouden. Ook hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij deze zaak.

De recherche en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen hebben de zaak in onderzoek.