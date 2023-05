Politie zoekt getuigen van steekincident in omgeving van Oude Boteringestraat in Groningen

Onderzoek

De politie is zondagavond meteen gestart met een onderzoek. We gaan er op dit moment vanuit dat het slachtoffer in de Oude Boteringestraat, ter hoogte van de Rode Weeshuisstraat, is mishandeld door één of meerdere personen.

De politie trof de man uiteindelijk aan in de Oude Ebbingestraat, ter hoogte van de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein. De hulpverlening is op dat moment opgestart en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Toedracht en verdachte(n)

Het onderzoek naar het incident is volop gaande. De politie kijkt of er camerabeelden zijn die kunnen worden veiliggesteld. Er is al gesproken met het slachtoffer. Uiteindelijk willen we duidelijk krijgen waar de mishandeling en het steekincident hebben plaatsgevonden, wie daarbij betrokken waren en wat de toedracht van het incident is geweest.

Getuigen gezocht

De politie is daarom op zoek naar getuigen van de mishandeling en het steekincident en wat hier aan vooraf is gegaan. Heeft u tussen 23:15 en 00:15 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Oude Boteringestraat, de Poststraat, de Rode Weeshuisstraat of de Oude Ebbingestraat? Heeft u beelden van een deurbel- of beveiligingscamera waarop iets te zien is? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via onderstaand tipformulier.