Grote partij afval van drugslab aangetroffen in Achtmaal

Een voorbijganger belde maandag 22 mei 2023 omstreeks 03.30 uur dat hij circa 20 blauwe jerrycans in een sloot zag liggen. Politie en brandweer zijn ter plaatse gegaan. Zij troffen een grote partij, circa 300 a 350 jerrycans aan. Een groot deel van de 20 liter jerrycans was leeg of bevatte slechts restanten van chemicaliën, Enkele jerrycans die in een sloot lagen lekten. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het afval op. De politie doet (buurt) onderzoek en kijkt of er wellicht relevante camerabeelden zijn opgenomen.

Meer dumpingen

Het is al de 31e dumping dit jaar in de eenheid Zeeland-West-Brabant, terwijl in 2022 in totaal 21 dumpingen in dit gebied werden ontdekt. Dit jaar zijn er in deze eenheid al negen drugslabs ontmanteld, in 2022 waren dat er in het gehele jaar 14.

Oproep

De politie roept getuigen van deze drugsdumping en / of mensen die zondagavond danwel afgelopen nacht een bestel- of vrachtauto gezien hebben in het buitengebied van Achtmaal op om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 , u kunt vermelden dat het om zaaknummer 2023126541 gaat.. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.