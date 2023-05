RAEKWON BAAS WON @ BATTLE OF THE BEST

Raekwon, die voor studie naar Nederland vertrok, traint boksen bij Hannes Schneider’s New Sport Challenge Haarlem.

Hij zal zijn eerste wedstrijd in Nederland boksen tijdens de “Battle of the Best” op zaterdag 20 mei 2023 in Enkhuizen.

Eerder werd hij meerdere keren teleurgesteld omdat geplande wedstrijden werden afgelast.

Hij zou op 29 augustus 2023 in Den Haag boksen, maar het evenement ging niet door omdat de organisator de vergunning niet kreeg. 13 mei in Breda had Raekwon geen tegenstander.

Voor komende zaterdag was er ook geen tegenstander in de gewichtsklasse van Raekwon (-71 kg), dus besloten hij en zijn trainer te boksen in een zwaardere gewichtsklasse (-75 kg) waar wel een tegenstander voor hem is.

Raekwon is er klaar voor.