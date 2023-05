Aanhoudingen na schietincident Stationssingel

Het is iets voor 21.00 uur als de politie melding krijgt dat er zou zijn geschoten. Als de agenten aankomen treffen zij een 20-jarige gewonde man aan bij bewustzijn. Voorafgaand het schietincident zou er een ruzie hebben plaatsgevonden tussen meerdere personen. De verdachten zijn gevlucht.

Kort na het incident kon er één verdachte worden aangehouden in een tunnel bij metrostation Blijdorp. Even later is in een treincoupé op het treinstation van Abcoude een tweede verdachte aangehouden. Een vuurwapen is bij deze verdachte in beslag genomen. De verdachten zijn een 26-jarige Rotterdammer en een 22-jarige man uit de gemeente Renkum.

Getuigen

De politie heeft zowel in Rotterdam als Abcoude met meerdere getuigen gesproken en het onderzoek is in volle gang. Heeft u informatie, maar nog niet met de politie gesproken? Dan kunt u contact met ons opnemen op onderstaande gegevens.

Bent u getuige geweest van het schietincident of de aanhouding in de trein en heeft u behoefte aan nazorg? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland op onderstaande gegevens.