Overleden persoon aangetroffen in woning na politieonderzoek in Elst

Heeft u meer informatie of hebt u de afgelopen tijd in en/of om de woning aan het Colosseum verdachte situaties/ voertuigen gezien? Dan komen wij graag met u in contact. We zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de afgelopen maanden. We realiseren ons heel goed dat er een langere tijd verstreken is, maar hoe klein de informatie voor u ook lijkt, alles informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek. Contact opnemen kan via 0900 8844 of via politie.nl. Wilt u liever anoniem informatie delen, dat is dat ook mogelijk. Dat kan via MeldMisdaadAnoniem, via 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

We verwachten de komende dagen geen nieuwe updates te kunnen geven in dit onderzoek. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt dit actief gecommuniceerd via het Twitteraccount Pol_Gelderland en via politie.nl.