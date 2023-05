Debat over burgerinitiatief om abortus uit strafrecht te halen

23 mei 2023

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 24 mei over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’. Ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 14.50 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Plenaire zaal

Het doel van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief is dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. Presentatrice Dzifa Kusenuh overhandigde namens BNNVARA, het tv-programma Spuiten en Slikken en het Humanistisch Verbond, op 22 november 2022 het burgerinitiatief aan Zohair El Yassini, de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Een vertegenwoordiger van de indieners van het initiatief mag het woord voeren in de plenaire zaal.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel om een onderwerp voor te dragen voor behandeling door de Tweede Kamer. Het is gericht op het maken, wijzigen of intrekken van een wettelijke regeling. Het burgerinitiatief is uitdrukkelijk een nieuw voorstel, niet een reactie op de wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld of nog gaat behandelen. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven beoordeelt of het voorstel aan de voorwaarden voldoet. Een van de voorwaarden is dat het burgerinitiatief kan rekenen op ten minste 40.000 steunbetuigingen van andere burgers. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, komt het onderwerp op de vergaderagenda van de Tweede Kamer, zoals in het geval van dit initiatief.