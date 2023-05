Nationale ombudsman biedt jaarverslag aan

24 mei 2023

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft op woensdag 24 mei het gezamenlijke jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2022 overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Tijd voor de burger

Het jaarverslag 2022 kreeg de titel ‘Tijd voor de burger’ mee. Volgens de Nationale ombudsman moet de overheid meer tijd nemen voor de burger om dringende zaken goed op te lossen. “De burger wacht al veel te lang”, aldus Van Zutphen voordat hij het verslag officieel aanbood.

Nationale ombudsman

Burgers die een klacht hebben over de overheid, kunnen bij de Nationale ombudsman terecht. De ombudsmannen – soms zijn het vrouwen, zoals Kinderombudsman Margrite Kalverboer – streven ernaar zo zichtbaar mogelijk te zijn in de samenleving. Ze gaan op bezoek op scholen, bij instanties, en geven workshops en trainingen over bijvoorbeeld klachtbehandeling, conflicthantering of het burgerperspectief in de verhouding tussen burger en overheid.

Het jaarverslag over 2021 was getiteld ‘De burger kan niet wachten’. Dit werd aangeboden aan de Tweede Kamer in mei 2022.