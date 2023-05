Kontrol di SBAB ta tumando luga kaminda tin praktika ilegal di medisina den TESORO PLAZA

Durante kontrol di SBAB na un praktika ilegal di medisina den TESORO PLAZA a konstata ku e personanan no ta kumpli ku niun regla di impuesto. No tin kassa no tin registro di benta, tur kos ta cash. Personanan no tin permit di trabou of seguro.

APP KU TA BAI ROND KAMINDA INSPEKTOR DI SALUBRIDAD A KONSTATA PRAKTIKA ILEGAL DI MEDISINA TA TUMA LUGA

Shonnan tur, bon tardi. Aktualmente tin un grupo di experto den diferente ramo di terapia, medisina alternativa etc. for di Colombia na Korsou. Nan ta praktikando den un di e unidatnan abou, mei mei di e kompleho Tesoro Plaza, Rooseveltweg 214 (e edifisio di TVdirect13). Nan ta eynan tur dia di 9or di mainta pa 8or di anochi i lo tey te dia 3 di juni proksimo. Tin p.e. un iridologo, dr Luis Garcia (app. nr. +573002044963), kende a studia i traha na Merka ku e konosido iridologo Jensen i tin hopi aña di eksperensha. En korto e ta saka un foto di bo iris di wowonan i riba pantaya di un monitor di pc e por mira i mustrabo ki defisiensia o malesa bo por tin den bo kurpa, ya ku kada parti di nos kurpa por observa den e markanan den nos irisnan. E ta rekomenda medikamentu alternativa i kuminda/bibida kurativo. Tin di e medikamentunan nan ta bende eynan mes. E konsulta aki ta kosta f30,-. Tin tambe p.e. un specialista ku ta scan bo ruggegraat, esta bo wesu di lomba (thermoscan) i por mira unda p.e. tin blokeo di nervio i gastamentu di tutu i diferente simptoma i malesanan relata na bo wesu di lomba. E tratamentu/konsulta aki ta kosta f25,-. Por bel o app tambe e nr +573166521976 pa mas info. Ami a bai awe i mi a keda konforme i a afirma di loke e iridologo i e speshalista di scan a konstata. No tarda, no keda bati bo kurpa ku medisina kimiko, kual ta drecha aki, daña aya.