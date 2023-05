ORCA ZWEM- EN WATERPOLOVERENIGING A ORGINÁ TORNEO DI BEACH WATERPOLO INTERNASHONAL KU ÈKSITO

Wikènt pasá, Orca Zwem- en Waterpolovereniging a organisá ku èksito su di dos torneo internashonal di Beach Waterpolo. E evento a tuma lugá na Piscadera Bay ku kolaborashon di tereno na Carmabi ku partisipante for di Bonaire, Aruba i Hulanda.

Total di 9 tim a partisipá den e torneo, ku 3 tim di dama i 5 tim di hòmber. E wega awordu hungá segun sistema di round-robin, den kua e timnan den 3 grupo a hunga ku otro riba djabièrnè i djasabra.

Beach waterpolo ta un variant relativo nobo di e konosí waterpolo. Ta un deporte rápidu i spetakulèr ku a wordu demonstrá na e FINA World Championships na Gwangju, Koreia di Sù. Den beach waterpolo, dos tim di tres hungador i un kiper hunga riba un tereno mas chikí ku tempunan di wega mas kòrtiku. Tin algun reglanan adaptá pa stimulá aksionnan bunita i gòlnan spetakulèr.

E finalnan a tuma lugá riba diadomingo. E tim di dama, ku hungadó di Kòrsou i Boneiru, a enkuentra kontra e tim di dama mas hoben di ORCA. E tim di dama kompuestu ku algun hungadó ku a hunga na nivel haltu, a mustra nan abilidatnan taktiko di wega. Den e rondonan preliminario, ORCA a limitá e skòr pa 4-6, sinembargo den e finalnan nan a ser derotá ku 1-11. E turneo a mustra e kresementu i desaroyo di e tim di hoben di Orca durante henter e evento.

E wega final a ser hunga entre e tim di dama HZV Lutra di Hulanda, ku ta hunga den distrikto di promé klas di Hulanda, i e tim kompuestu di dama di Kòrsou/Boneiru. Pasobra no tabatin un kipèr na tur dos tim, a pidi Tina Dall di Orca pa hunga tambe. Esaki a resultá den un koperashon deportivo speshal. HZV Lutra a gana finalmente ku un resultado final di 14-4. Helen Baker di HZV Lutra a bira e hungadó mas skòr di e toernú ku 17 gòl.

E wega entre ORCA 3 i ORCA 4 a terminá ku un resultado di 7-5, den benefisio di ORCA 3. ORCA 2 a hunga kontra e tim kompuestu di Curaçao/Bonaire Barracuda pa e segundo luga, ku a ser ganá pa ORCA 2 ku 17-7. E final di wega di hòmber a ser hunga pa e tim hoben Poloboys di Bonaire kontra ORCA 1, un wega tensu ku tabata igual na e kuarto partí. Finalmente, ORCA 1 a sali na final ku un viktoria di 6-4. Jaziz Conner di Orca a bira e hungadó ku mas gòl den e torneo, ku un total di 32 gòl.

Orca ta gradisí tur e timnan partisipante, hungadó, supporter, boluntario i sponsor pa nan kontribushon na e èksito di e toernú. Orca ta un klup respetá ku ta trein diario na Pisina Bennie Leito. E klup ta esfuersa pa stimulá e deportenan di zwem, sinkro i waterpolo i ta ofresé entrenamentu i wega na hende di tur edat i nivel. Ku eventunan i toernúnan reguler, Orca ta kontribuí na kresementu di e deporte. Ademas, Orca ta kobra un kontribushon abou, pa tur mucha na Kòrsou tin e oportunidat di praktiká deporte. Pa mas informashon i detayenan di kontakto, por bishitá e wesait di Orca Zwem- en Waterpolovereniging.

ORCA ZWEM-EN WATERPOLOVERENIGING ORGANISEERT SUCCESVOL TWEEDE INTERNATIONALE BEACH WATERPOLO TOERNOOI

Afgelopen weekend heeft Orca Zwem-en Waterpolovereniging met succes haar tweede Internationale Beach Waterpolo toernooi georganiseerd. Het evenement vond plaats op op Piscadera Bay met medewerking van het terrein bij Carmabi en trok deelnemende teams uit Bonaire, Aruba en Nederland.

In totaal namen 9 teams deel aan het toernooi, waarvan 3 dames- en 5 herenteams. De wedstrijden werden gespeeld volgens een round-robin systeem, waarbij de teams in 3 poules tegen elkaar streden op vrijdag en zaterdag.

Beach waterpolo is een relatief nieuwe variant van het bekende waterpolospel. Het is een snelle en spectaculaire sport die in 2019 werd gedemonstreerd tijdens de FINA World Championships in Gwangju, Zuid-Korea. Bij beach waterpolo spelen twee teams van drie spelers en een keeper op een kleiner veld met kortere speeltijden. Er gelden enkele aangepaste regels om mooie acties en spectaculaire doelpunten te bevorderen.

Op zondag vonden de finales plaats. Het samengestelde damesteam met spelers uit Curaçao en Bonaire, stond tegenover het jongere damesteam van ORCA. Het samengestelde dames team met een aantal speelsters die op hoog niveau hebben gespeeld, toonde hun tactische spelvaardigheden. In de voorrondes wist ORCA de achterstand te beperken tot 4-6, echter in de Finale werden ze verslagen met 1-11. Het toernooi toonde de groei en ontwikkeling van het Orca-damesteam gedurende het hele evenement.

De finalewedstrijd werd gespeeld tussen het Nederlandse damesteam HZV Lutra uit Helmond, dat in de 1e klasse district van Nederland speelt, en het samengestelde damesteam Curaçao/Bonaire. Vanwege het ontbreken van een keepster bij beide teams, werd de keepster van Orca, Tina Dall, gevraagd om mee te spelen. Dit resulteerde in een bijzondere sportieve samenwerking. HZV Lutra won uiteindelijk met een eindstand van 14-4. Helen Baker van HZV Lutra werd de topscorer van het toernooi met 17 doelpunten.

De wedstrijd tussen de ORCA 3 en ORCA 4 eindigde in 7-5, in het voordeel van ORCA 3. ORCA 2 speelde tegen het samengestelde team Curaçao/Bonaire barracuda’s de om de 2e plaats, die in het voordeel van ORCA 2 werd gewonnen met 17-7.

De finalewedstrijd heren werd gespeeld door het jonge team Poloboys uit Bonaire tegen ORCA 1, een spannende wedstrijd die tot aan het 4e partje gelijk opging. Uiteindelijk wist ORCA 1 de wedstrijd af te sluiten met een overwinning 6-4.

Topscorer met maar liefst 32 doelpunten was Jaziz Conner van Orca.

Orca Zwem-en Waterpolovereniging bedankt alle deelnemende teams, spelers, supporters en sponsors voor hun bijdrage aan het succes van het toernooi.

Orca is een gerespecteerde vereniging die dagelijks traint in het Pisina Bennie Leito. De vereniging streeft ernaar de zwem-, synchro- en waterpolosport te bevorderen en biedt trainingen en wedstrijden aan voor mensen van alle leeftijden en niveaus. Met regelmatige evenementen en toernooien draagt Orca bij aan de groei van de sport. Bovendien hanteert Orca een lage contributie, zodat alle kinderen op Curaçao de mogelijkheid hebben om te sporten. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op de website van Orca Zwem-en Waterpolovereniging.

