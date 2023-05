BUREAU TELECOMMUNICATIE & POST

Tur partido envolví sa ku

MESTER TIN UN KUADRO LEGAL PA BUREAU TELECOMMUNICATIE & POST POR AKTUA I KOREGÍ KALIDAT DI KOMBUSTIBEL NA BIENESTAR DI E KONSUMIDÓ

Willemstad, 24 di Mei 2023 – Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) a tuma nota di e ekspreshon hasí durante un programa televisá di Curoil, kaminda a keda indiká ku BT&P a falta pa loke ta trata kuementu di muestra na pòmpnan di gasolin. BT&P ta klarifiká e ponensha aki.

Na Kòrsou nos konosé e ‘Richtlijnen Regulering Kwaliteit Brandstoffen’ (instrukshon) for di aña 2011 den kua tin entre otro spesifikashon di e produktonan petrolero di kua e tarifa ta keda regulá, pero tambe algun akshon ku partidonan envolví por tuma. Pa supervisá i eksigí aplikáshon di kualke regla ta rekerí sinembargo un kuadro legal formal. E instrukshon di 2011 no ta un base legal abase di kua BT&P por kontrolá i duna sankshon riba ningun akshon. Pues no opstante e echo ku BT&P ta ekipá ku profeshonalnan kapás i ku amplio konosementu, no tin un kuadro legal den e instrukshon aktual pa por aktua.

E omishon legal aki ta konosí serka tur partido, inkluso Curoil. P’esei a inisiá for di 2019 un trayekto pa bin ku un ‘Lei di Energia’ ku ta ofresé entre otro un base legal kaminda BT&P sí por aktua i sankshoná. Ta konosí ku resientemente diferente partido di interes a partisipá na un investigashon riba e kalidat di kombustibel dor di un investigadó eksperto.

E echo ku tin e omishon aktualmente den kuadro legal sinembargo no ta kita e responsabilidat moral korporativo di Curoil, tantu komo propietario di pòmpnan di gasolin, pero tambe komo importadó, pa ta e promé responsabel pa perkurá pa e mihó kalidat di e produkto pa su klientenan.

Pa BT&P e interes di e komsumidó ta pará sentral. Pa e motibu aki mes BT&P su profeshonalnan a bin i lo sigui kolaborá ku tur partido envolví pa e interes di e konsumidó ta mas mihó sirbí riba e término mas korto ku ta posibel.