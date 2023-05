GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT DE GOUVERNEUR GEÏNFORMEERD OVER CURSUS DIPLOMATIQUE ETIQUETTE EN INTERNATIONALE PROTOCOLREGELS

WILLEMSTAD – Op donderdag 25 mei 2023 hebben de dhr. Ruberto Josefa, docent van de cursus Diplomatique Etiquette en Internationale Protocolregels, mevr. Nataly Davelaar, Medewerker Communicatie en Protocol van de Openbaar Lichaam Bonaire, mevr. Shurnalise Wout, Medewerker Subsidie en Administratie van Educatie en Welzijn van de Openbaar Lichaam Bonaire en dhr. Joel Candelaria, Communicatie adviseur afdeling Communicatie en Protocol van de Openbaar Lichaam Bonaire, in kader van hun cursus een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout. De Gouverneur is door hen geïnformeerd over hun werkzaamheden en de cursusinhoud.