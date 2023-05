Elf verdachten aangehouden in illegaal gokpand

Speelkaarten, drugs en vuurwapens

Naast speelkaarten en andere poker-benodigdheden treft het onderzoeksteam, onder meer door de aanwezigheid van een speurhond, ook twee blokken hasj en twee vuurwapens aan. Ook zijn er ten behoeve van het onderzoek meerdere elektronische gegevensdragers in beslag genomen. Denk hierbij aan telefoons, harde schijven en dragers van video- en camerabeelden. De recherche doet nog aanvullend onderzoek wie de eigenaar of eigenaren van de vuurwapens zijn.

Aanhoudingen

In totaal zijn er bij deze inval elf mensen aangehouden. Naar enkele aanwezige personen doet de recherche nog nader onderzoek, zodat zij eventueel in een later stadium alsnog passend kunnen worden berecht. Ambtenaren van de Kansspelautoriteit heeft de politie ondersteund tijdens de instap en maken een rapport op over wat ze daar aantroffen.

Gevaar voor de openbare orde

Bij illegaal gokken is sprake van oneerlijke concurrentie ten aanzien van bedrijven die wél een vergunning hebben en allerlei regels moeten naleven, bijvoorbeeld om kansspelverslaving bij klanten te voorkomen. De aanwezigheid van dit soort illegale gokactiviteiten en verdovende middelen op een bedrijventerrein maakt een inbreuk op de openbare orde. Daarbij zijn plekken waar illegaal gegokt wordt een broedplaats voor criminaliteit en biedt die plaatsen de gelegenheid om crimineel geld wit te wassen. De kans bestaat dat dit figuren aantrekt die het gebruik van geweld niet schuwen. Daarom bundelen politie, gemeente, FIOD en de Belastingdienst regelmatig de krachten om dit fenomeen aan te pakken.

Melden helpt

Ook uw waarneming kan absoluut waardevol zijn in de aanpak van illegaal gokken, drugshandel, geweld of andere ondermijnende criminaliteit. Heeft u het vermoeden dat ergens illegaal gegokt wordt? Of dat er andere dingen gebeuren die niet pluis zijn? Bel 112 als elke seconde telt. Bel 0900-8844 als er geen spoed is. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook is er de mogelijkheid om vertrouwelijk met de politie te spreken via het Team Criminele Inlichtingen via 088 – 661 77 34.