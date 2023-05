Explosie bij geldwisselkantoor Bijlmerdreef in Amsterdam Zuidoost

Rond 4.00 uur vindt de explosie plaats bij het pand aan de Bijlmerdreef. Kort daarvoor loopt de verdachte – tenger postuur en in het zwart gekleed – naar het pand, komend uit de richting van het Nellesteinpad. Na de explosie rent de verdachte weg, terug in de richting van het Nellesteinpad.

De forensische opsporing kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar eventuele sporen en het gebruikte explosief. Ook is de Teamleider Explosieven Verkenner opgeroepen om het explosieve materiaal te onderzoeken.

Gelet op de werkwijze en de drie explosies op dezelfde keten in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 mei aan de Jan Evertsenstraat, Eerste van Swindenstraat en eveneens de Bijlmerdreef, houdt het onderzoeksteam rekening met een mogelijk verband tussen de explosies. De recherche hoopt dat mensen zich melden die iets hebben gezien of meer weten over de achtergrond van deze zaken. Alle informatie is welkom.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van deze explosie(s). Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.