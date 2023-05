OM eist gevangenisstraffen voor geweldsincident in trein en poging doodslag op perron Borne

Alleen gevangenisstraf is een passende straf voor drie mannen, die op 22 januari van dit jaar betrokken waren bij een ernstig incident in de trein tussen Enschede en Borne. Een verstandelijk beperkte man werd mishandeld en later op het station in Borne op het spoor geduwd.

De officier van justitie stelde vandaag in de rechtbank in Almelo vast dat dankzij camerabeelden met geluid en getuigenverklaringen er een duidelijk beeld is ontstaan van het incident. De drie verdachten, mannen van 44, 47 en 58 uit Borne, stappen na het bezoeken van een voetbalwedstrijd in de trein. Ze zijn duidelijk onder invloed van alcohol. De mannen vallen in de trein een jonge vrouw lastig. Een medereiziger, een verstandelijk beperkte man, spreekt de mannen hierop aan. ‘’Hij heeft laten zien dat er nog mensen zijn die het wél durven opnemen voor een ander, voor een vreemde in de trein. Maar dit is hem duur komen te staan. Hij werd vervolgens zelf het doelwit van geweld en blinde woede, met zeer ernstige gevolgen en een bijna dodelijke afloop’’ aldus de officier van justitie.

De man wordt in de trein door de 44-jarige en de 47-jarige man meerdere keren geslagen. De mannen worden door het treinpersoneel in een andere coupé gezet. ‘’Hier beginnen ze tot aan station Borne plannen te smeden om hem nogmaals te grazen te nemen’’, aldus de officier van justitie, ‘’De woorden die zij dan in de mond nemen zijn echt schokkend: ‘ik slacht hem helemaal af’, ‘hij gaat er zo aan’ en ‘ik sla hem wel neer’.’’

Op het station zijn het wederom de 44-jarige en de 47-jarige man die het slachtoffer van achteren aanvallen, trappen en schoppen. Het slachtoffer weet op te staan, maar wordt dan door de 58-jarige op het spoor geduwd. Hij wordt door omstanders geholpen om van het spoor te komen, nog geen twee minuten voordat een intercity passeert.

De 58-jarige verdachte heeft het slachtoffer bewust op het spoor geduwd, aldus de officier van justitie, die stelt dat de man hiermee ook bewust het risico heeft genomen dat het slachtoffer zou komen te overlijden. Het was immers een druk treintraject en de hoogteverschil is zodanig dat je vanaf het spoor niet makkelijk terug het perron op klimt. Zeker niet als iemand ook nog gewond is geraakt bij de val op het spoor, wat hier het geval was.

Door deze omstandigheden is er sprake van een poging doodslag, aldus de officier van justitie: ‘’Gezien de ernst van de feiten en de gevolgen voor het slachtoffer meen ik dat niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf, waarvan een fors deel onvoorwaardelijk.” De 58-jarige man hoorde een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen.

De mannen van 44 jaar en 47 jaar hebben zich in de trein en later op het perron schuldig gemaakt aan openlijk geweld. ‘’Ze hebben, onder invloed van alcohol en in de openbare ruimte, een man met een beperking geïntimideerd en ernstig mishandeld. Een man die juist opkwam voor iemand anders’’, aldus de officier van justitie. De 44-jarige man wist dat het slachtoffer een beperking had. Dit vindt de officier van justitie strafverzwarend, net als het feit dat in de trein plannen werden gesmeed om het slachtoffer ‘opnieuw te grazen te nemen.’

Ook voor deze verdachten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Zij hoorden een gevangenisstraf van 6 maanden tegen zich eisen.