Politiemedewerker aangehouden voor brandstichting Haastrecht

Haastrecht – De politie heeft donderdag 25 mei een 61-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een brandstichting op woensdag 24 mei bij een bedrijf in Haastrecht. De aangehouden verdachte is een medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland. Deze medewerker is per direct buiten functie gesteld.