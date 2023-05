Rondetafelgesprek over STAP-budget

25 mei 2023

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 25 mei over het zogeheten STAP-budget. Het debat is vanaf 15.00 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De STAP (Stimulans Arbeidsmarktpositie)-regeling houdt in dat werkzoekenden in een kalenderjaar een budget tot 1000 euro kunnen aanvragen om een opleiding te volgen. Het doel is dat ze daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Het UWV voert de regeling uit.

Regeling beëindigd

In april besloot het kabinet om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij. Dit moet vanaf 2024 330 miljoen euro per jaar besparen. De voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen, waren begin dit jaar al aangescherpt. Daarmee wilde het kabinet misbruik van de regeling voorkomen.

Programma

Het programma van het rondetafelgesprek over de STAP-regeling ziet er als volgt uit:

15:00 – 15:50 uur: aanbieders en cursisten

• Nikki Brands, journalist Follow the Money

• Elvire Biegel, directievoorzitter ROC Amsterdam

• Eric Verduyn, directeur Onderwijs en Innovatie van Salta Group

• Cees Renckens, erevoorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij

• Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven

16:00 – 16:50 uur: overheid en wetenschap

• Ton Wilthagen, hoogleraar institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief

• Judith Duveen, algemeen directeur UWV Werkbedrijf

• Aart Jan de Geus, bestuurder

• Ciel Stevens, directeur Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.