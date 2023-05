Aanhouding na bedreiging politiecollega

Op maandag 22 mei 2023 is de vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen en oplegger door de desbetreffende collega gecontroleerd. Uit deze controle kwam naar voren dat de vrachtwagen van de verdachte niet aan de brancherichtlijnen voldeed, waarna de collega volgens protocol meerdere bekeuringen en een Wachten Op Keuring (WOK) melding heeft uitgeschreven. Deze bekeuringen en WOK melding vielen verkeerd bij de verdachte, waarna deze doodsbedreigingen naar de agent toe heeft geuit in meerdere gesprekken en groepen op Whatsapp.

Aanhouding verdachte

De politie is scherp op bedreigingen die worden geuit naar collega’s. De politie kreeg op vrijdagavond 26 mei het bericht dat er doodsbedreigingen naar een collega waren geuit en hier werd meteen actie op ondernomen en de verdachte opgespoord. De verdachte is zodoende gisteravond aangehouden voor bedreiging in zijn woning in De Lier en in verzekering gesteld. De telefoon van de verdachte is bij de aanhouding in beslag genomen en zal worden onderzocht.