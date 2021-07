Konfiansa den polis_hustisia Vertrouwen in politie_justitie

Konfiansa den polis/hustisia

Resientemente tabata tin diferente keho den media relashoná ku falta di konfiansa den e

kadena hudisial na Boneiru. E mensahenan aki ta relashoná ku tantu kasonan bieu komo

kasonan andando interno i kasonan penal. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta traha bou di

supervishon di Ministerio di Hustisia i Seguridat (Ministerie van Justitie en Veiligheid),

Administradó di Kuerpo (Korpsbeheerder), Triangulo i Ombudsman Nashonal. I similar na

otro kuerponan den region i na Hulanda ta sigui prosedura i lei den nos trabou. E leinan aki

ta brinda tantu komunidat komo nos partnernan den e kadena hudisial guia pa loke ta trata

nan trabou i ta protehá prosesonan.

Maneho di keho

Na momentu ku realisá un keho relashoná ku akshon di un polis semper tin un investigashon

interno. E investigashon aki ta unu amplio i den kaso ku ta trata un echo kastigabel pa lei

OM lo huzga esaki. Ora konkluí e investigashon aki, lo papia ku e kolega konserní i

eventualmente haña sanshon konforme e Kódigo di Ámtenar òf Kódigo Penal. Trahadó

semper por apelá esaki. Asina a parti vários but interno pa kolega ku a violá e lei di

emergensia durante lockdown den nan tempu liber. Hefe di Kuerpo Polisial ta di opinion ku

tur hende mester tene nan mes na mesun regla, espesialmente kolega ku mester ta un

ehèmpel pa komunidat. KPCN semper ta duna ‘feedback’ na esun ku a entregá keho.

Prosedimentu di hasi denunsia

Ora un persona a hasi denunsia kontra kuerpo polisial, Bureau Interne Zaken ta investigá e

kaso promé. Despues ta konsultá ku Ministerio Públiko (OM) kende ta determiná si ta trata

di un denunsia penal i si mester ehekutá esaki bou di nan supervishon. Den e kaso aki ta

traspasá e kaso pa OM pa tratamentu. Den kaso eksepshonal, kaminda ta purba di prevení

konflikto di interes, OM por disidí di hasi traspaso pa Prokurador General (PG). E PG ta e

‘supervisor’ di OM i e ta hasi petishon pa Rijksrecherche pa sigui trata e kaso.

Durante transkurso di un kaso, no ta usual ku ta duna updates, pa motibu di privasidat i pa e

prinsipio di ta inosente te ora ku dikta e huisio final.

OM ta komuniká tokante di esaki ora finalisá kasonan (despues di un sentensia).

Areglo di keho (Klachtenregeling)

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta tene e konfiansa ku komunidat di Boneiru, Saba i Sint

Eustatius ta dun’é, na pechu. Ku e puntonan ariba menshoná Kuerpo Polisial konosé un

areglo di keho, kaminda siudadanonan i organisashonnan por hasi uso di dje.

E areglo aki ta hasi posibel pa entregá keho kontra komportashon di polis i/òf keho tokante

e tratamentu di kasonan pendiente. Un entidat eksterno i independiente ta trata e keho i ta

duna konseho na e Hefe di Kuerpo Polisial kende ta tuma un desishon tokante e

komportashon. Dado kaso si e persona ku a entregá keho no ta satisfecho, e por apelá serka

Nationale Ombudsman.

Ku tur e prosedura- i leinan aki, kual konforme e rapòrt di mantenshon di lei últimamente,

ta funshoná bon, KPCN ta purba di ta mas transparente posibel i siña for di eventual

erornan.

Kontakto ku Kuerpo Polisial Hulanda Karibense

Numbernan di telefon ku ta bon pa sa, ki ora ta yama kua number?

Ora kada sekònde ta konta: number di emergensia 911 (grátis)

Ora bo ke duna un tep (anónimo): Liña di tep (+599) 717 7251

Number di warda di polis riba bo isla, ora ku no ta trata di un emergensia:

Bonaire (+599) 715 8000 of 717 8000

Saba (+599) 416 3737

Statia (+599) 318 2333

Pregunta di prensa? 00599- 781 0195

Vertrouwen in politie/justitie

Er zijn recent meerdere klachten in de media verschenen over weinig vertrouwen in

de justitiële keten op Bonaire. Deze berichten hebben betrekking op zowel oude en lopende

(straf)onderzoeken als interne zaken. Het Korps Politie Caribisch Nederland werkt onder

toezicht van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Korpsbeheerder, de driehoek en de

nationale Ombudsman en legt daar vergelijkbaar met andere politiekorpsen in de omgeving

en in Nederland volgens bestaande procedures en wetten verantwoording over af. Deze zijn

in het leven gebracht om zowel de burgers als de ketenpartners richtlijnen te bieden voor

het uitoefenen van hun taken en de bescherming van processen.

Handelen bij klachten

Bij het indienen van een klacht naar gedragingen van de politie wordt altijd een intern

onderzoek gestart. De omvang van dit onderzoek is zeer breed en indien nodig (strafbare

feit) zal ook het OM hierover oordelen. Na afronding hiervan zal de desbetreffende collega

hierover aangesproken worden en eventueel overeenkomstig het ambtenarenrecht of

strafrecht een straf voor ontvangen. Hiertegen kunnen de medewerkers dan altijd in

bezwaar of beroep gaan. Zo zijn er tijdens de lockdown enkele interne boetes zijn

geschreven voor collega’s die de noodverordening in privé tijd hebben overtreden. De

Korpschef is van mening dat iedereen dezelfde regels moet volgen, vooral de collega’s die

een voorbeeld dienen te zijn voor de samenleving. Bij klachten volgt altijd een

terugkoppeling vanuit het KPCN naar de klager.

Procedures bij een aangifte

Als er een aangifte tegen de politie wordt gedaan, wordt deze zaak eerste nader bekeken

door Bureau Interne Zaken. Daarna volgt overleg met het Openbaar Ministerie die bepaalt

of het een strafrechtelijke aangifte betreft en/of het onder hun regie dient te worden

uitgevoerd. Het onderzoek wordt dus overgedragen aan het Openbaar ministerie voor

verdere afhandeling. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een belangenverstrengeling

voorkomen wil worden, kan het Openbaar Ministerie besluiten ervoor gekozen om een zaak

over te dragen aan de Procureur-Generaal (PG). De PG is de baas van het OM, deze zal dan

beroep doen op de rijksrecherche die de zaak verder afhandelt.

Tijdens het verloop van een zaak, is het in verband met de privacy en het feit dat je niet

eerder schuldig bent na een eind oordeel, niet gebruikelijk om updates te geven.

Na de afronding van zaken (na een rechtspraak) communiceert het OM hierover.

Klachtenregeling

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft het vertrouwen van de samenleving

op Bonaire, Saba en Sint Eustatius hoog in het vaandel. Met het bovengenoemde voor ogen

kent het korps een klachtenprocedure, waar burgers en organisaties gebruik van kunnen

maken.

Deze regeling maakt dat eenieder die een klacht heeft over zowel de afhandeling van een

lopende zaak als gedragingen van de politie daar een melding van kan maken, welke door

een externe en onafhankelijke partij getoetst zal worden. Deze brengen advies uit aan de

Korpschef die dan een besluit over de gedraging kan nemen. Indien de klager ontevreden is,

kan deze een beroep doen op de Nationale Ombudsman.

Met dit geheel van procedures en wetten, welke conform het recente rapport van de

rechtshandhaving, goed werken, probeert het KPCN zo transparant mogelijk te zijn en te

leren van eventuele fouten.

Contact met Korps Politie Caribisch Nederland

Handige telefoonnummers, wanneer belt u welk nummer?

Als iedere seconde telt: alarmnummer 911 (gratis)

Als u een (anonieme) tip wilt geven: tiplijn (+599) 717 7251

Het politiebureau op uw eiland, als er geen noodgeval is:

Bonaire (+599) 715 8000 of 717 8000

Saba (+599) 416 3737

Statia (+599) 318 2333

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...