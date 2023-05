Getuigen gezocht schietincident Berkelstraat

Gepubliceerd op: 27-05-2023 | 11:29

Rotterdam – Rond 01.00 uur vannacht kwamen agenten af op een melding dat er meerdere schoten waren gehoord op de Berkelstraat. Daar aangekomen bleek er daadwerkelijk geschoten te zijn en troffen agenten een gewonde 25-jarige Rotterdammer aan. De politie zoekt getuigen van het schietincident.

Het slachtoffer werd voor zijn verwonding aan zijn been vervoerd naar het ziekenhuis. De politie startte meteen een onderzoek en stelde sporen veilig. Daarbij zijn een kogelhulzen aangetroffen op de Berkelstraat.



Heeft u informatie over de toedracht van het schietincident? Of heeft u andere informatie of camerabeelden (denk ook aan videodeurbelbeelden of dashcambeelden) die kunnen helpen in het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden