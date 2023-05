Verloop demonstratie 27 mei

Laatst gewijzigd op: 27-05-2023 | 12:13

Den Haag – 27 mei is de politie aanwezig in Den Haag om de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) in goede banen te leiden. Demonstreren mag, alleen waar dit is toegestaan door de Gemeente Den Haag. In dit blog een overzicht van de ontwikkelingen:

19.30 uur – Tijdens de blokkade van de A12 zijn vandaag 1579 actievoerders aangehouden, hiervan worden 40 personen strafrechtelijk vervolgd. Lees hier het hele artikel. Ons liveblog wordt hiermee beëindigd.

17.15 uur – De laatste actievoerders zijn van de A12 gehaald. De weg wordt schoongemaakt en wordt daarna weer vrijgegeven voor verkeer.

16.30 uur – Tijdens een aanhouding van een actievoerder op de A12 is een agent gebeten. Deze persoon is aangehouden voor mishandeling. De agent wordt behandeld aan zijn verwondingen.

14.15 uur – De politie gebruikt een brancard op wielen om actievoerders veilig en effectief te verplaatsen.

Brancard op wielen

13.55 uur – De eerste actievoerders die de Utrechtsebaan blokkeren worden nu aangehouden.

13.40 uur – De politie roept herhaarldelijk op om de Utrechtsebaan te verlaten, hier wordt nog steeds geen gehoor aan gegeven. De waterwerper is aan beide kanten van de blokkade actief.

12.35 uur – Een aantal actievoerders is voor de waterwerper gaan liggen. Zij zijn door de politie weggehaald.

12.30 uur – De politie ziet dat er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep om de Utrechtsebaan te verlaten. De waterwerper wordt ingezet

Inzet van de waterwerper

12.05 uur – De politie vordert actievoerders die de Utrechtsebaan blokkeren om weg te gaan van de A12

12.00 uur – Actievoerders zijn door de politieafzetting gebroken bij de ingang van de Utrechtsebaan en zijn een sit-down actie gestart. Wij spreken kwetsbare personen (minderjarigen en mindervaliden) aan om weg te gaan. Ook krijgen andere aanwezigen de gelegenheid om de Utrechtsebaan te verlaten.

11.55 uur – Vandaag zijn wij aanwezig in Den Haag om de demonstratie van Extinction Rebellion in goede banen te leiden. Demonstreren mag op het Malieveld. Volg onze aanwijzigingen op. Meer informatie over demonstraties is te vinden op de website van de Gemeente Den Haag.