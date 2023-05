Update met nieuwe foto: Man onder dwang meegenomen in Spanbroek

Dit ondanks de vele tips en het publiek dat goed met de politie meedenkt, waarvoor dank. Het slachtoffer werd onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Heerhugowaard twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat hun rol precies is bij het incident zal nader worden onderzocht. De aanhouding van het tweetal heeft in ieder geval niet geleid tot de identiteit en / of verblijfplaats van de man. Het tweetal zit in beperkingen.

Geef informatie door

Alle informatie kan de politie op dit moment helpen. Alle informatie is welkom via 0900-8844 en bel bij spoed direct 112. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Lees meer informatie…

UPDATE 28 mei 2023​​​​​​​

De politie is nog steeds met spoed op zoek naar de identiteit en informatie over de man die vrijdagmiddag 26 mei rond 14.20 uur onder dwang is meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. Het onderzoeksteam beschikt over een nieuwe foto van de man. Herkent u hem? Weet u waar hij op dit moment verblijft of eerder heeft verbleven? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan z.s.m. contact op met de politie via 0900-8844 of via bijgaand tipformulier.

Informatiebeeld

Uit het politieonderzoek is het volgende over de man bekend:

– de man sprak de Engelse of Duitse taal

– de man stond, voor hij onder dwang werd meegenomen, omstreeks 13.30 uur op zijn sokken bij het winkelcentrum/bushalte aan de Herenweg in Spanbroek