Ontploffing bij geldwisselkantoor

Bij de politiemeldkamer kwam omstreeks 02.15 uur de melding binnen dat er een knal was gehoord op de De Heemstraat. Ter plaatse bleek er bij het geldwisselkantoor iets tot ontploffing te zijn gebracht, waardoor er flinke schade was aan de voordeur van het pand. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u informatie?

Is u in de nacht van zondag 28 op maandag 29 mei iets opgevallen in de omgeving van het geldwisselkantoor aan de De Heemstraat dat met deze zaak te maken kan hebben? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag centrum via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.