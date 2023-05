Aanhouding in onderzoek naar woningoverval Alkmaar

Het was omstreeks 20.55 uur toen een gezin aan de Muiderwaard in Alkmaar werd overvallen. Een groep van meerdere personen drong de woning binnen, mishandelde het gezin en sommeerde hen op grove wijze hun bezittingen af te geven. Dit is uiteindelijk niet gelukt. De slachtoffers werden ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Mogelijke betrokkenheid beroving maaltijdbezorger

De verdachte wordt ook in verband gebracht met een beroving op een maaltijdbezorger in Grootebroek. Woensdagavond 28 december 2022 werd een 38-jarige maaltijdbezorger uit de gemeente Stede Broec slachtoffer van een beroving. Toen de maaltijdbezorger richting de Pandhof reed om een bestelling af te leveren, liepen er twee jongens op hem af die aangaven de pizza’s besteld te hebben. Op het moment dat de maaltijdbezorger de pizza’s wilde afrekenen, werd dit door twee jongens geweigerd. Een van de verdachten pakte zelfs een vuurwapen gelijkend voorwerp en bedreigde de maaltijdbezorger. Ook in deze zaak wordt de rol van de verdachte verder onderzocht en worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.