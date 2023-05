Overleden neergeschoten man Katwijk in Team West en Opsporing Verzocht

Overleden neergeschoten man Katwijk

Op zondagochtend 21 mei rond 04.45 uur wordt een zwaargewonde man voor een woning aan de Talmastraat in Katwijk aangetroffen. Een week later, op zondag 28 mei, overlijdt deze 22-jarige man uit Katwijk. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. We zijn op zoek naar de blauwwitte badslippers van het slachtoffer. Ook is de bodywarmer van het slachtoffer weg. Dat is een donkerkleurige Canada Goose bodywarmer. In de uitzending laten we foto’s zien van een soortgelijke bodywarmer en slippers.

Verder vragen we in Team West ook nog aandacht voor de volgende twee zaken:

Steekincident Leidsekade Amsterdam

Op zondag 30 oktober 2022 rond 02.10 uur raakt een man gewond bij een steekincident op de Leidsekade in Amsterdam. De verdachte vraagt op zeer dwingende wijze een groep van drie mannen om een sigaret. Hierop ontstaat een woordenwisseling. Op gegeven moment trekt de man een mes en probeert hij op een van de mannen in te steken. Het slachtoffer wordt in zijn been geraakt maar kan gelukkig wegvluchten. We tonen camerabeelden in Team West omdat we aanwijzingen hebben dat de verdachte uit de omgeving van Den Haag komt.

Aanranding Erasmusweg Den Haag

Op dinsdag 7 maart rond 09.10 uur wordt in de tramtunnel van station Moerwijk een jonge vrouw aangerand. In de tunnel passeert een fietser over de stoep. Het slachtoffer loopt om de fietser heen. Wanneer het slachtoffer de trap naar het perron oploopt, grijpt de man haar vast en betast haar. Het slachtoffer gaat nog achter het slachtoffer aan en weet een foto en een filmpje van de verdachte te maken. In de uitzending tonen we beelden van de verdachte.

Opsporing Verzocht wordt de komende vijf dinsdagen uitgezonden om 21.05 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.