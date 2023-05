Verdachte met vuurwapen aangehouden

Maandag 29 mei 2023 zien agenten rond 21.00 uur een voertuig rijden op de Esserweg in Breda. Als de bestuurder de agenten ziet rijden rijdt hij met hoge snelheid weg richting het Heuvelplein. De bestuurder krijgt een stopteken, maar negeert deze. Op de Haagweg stopt het voertuig en rent de bestuurder er vandoor. De bijrijder blijft zitten. De bestuurder rent de tuin in van nabijgelegen woningen en wordt uiteindelijk aangehouden onder dreiging van het stroomstootwapen. De verdachte, een 21-jarige man uit Waalwijk, wordt geboeid en aangehouden. Bij fouillering van de verdachte wordt een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen.

Naar aanleiding van het aangetroffen vuurwapen is besloten om de woning van de verdachte te doorzoeken. Rond 22.00 uur gaan agenten de woning binnen en treffen zij munitie en verdovende middelen aan.