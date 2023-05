Notisia di polis di djaweps 25 di mei te ku djaluna 29 di mei 2023 / Politieberichten van donderdag 25 mei tot en met maandag 29 mei 2023

Notisia di polis di djaweps 25 di mei te ku djaluna 29 di mei 2023

Manehá bou di influensia ta kousa di aksidente

Riba djadumingu 28 di mei un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibu ainda deskonosí, un outo a dal den un otro outo ku tabata biniendo for di direkshon kontrali. A hasi un tèst di supla ku shofùr di outo ku a okashoná e aksidente. En konekshon ku resultado di esaki, a detené i a hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konfiská reibeweis di e dama sospechoso di inisial N.G.J. di 76 aña di edat.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 28 di mei a detené un hòmber di inisial G.E.S.O. di 51 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. Un patruya a spòt e vehíkulo riba Kaya L.D. Gerharts na momentu ku e tabata kore meimei di kaminda. A dun’é señal pa para na altura di Kaya Sonmontuno. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabata disponé di un reibeweis bálido ni tampoko un prueba di seguro bálido. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado a detené. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis i sin prueba di seguro.

Detenshon pa buracheria públiko

Riba djasabra 27 di mei a detené un hòmber di inisial R.J.J. di 71 aña di edat en konekshon ku buracheria públiko. Despues di orario di sera, e sospechoso no tabata ke bai for di un bar. Despues ku polis a dun’é òrdu pa bandoná e sitio, el a purba uza violensia i a detené.

Aksidente ta kondusí na detenshon

Den oranan trempan di anochi riba djabièrnè 26 di mei, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Despues di kòntròl, un di e shofùrnan no por a mustra un prueba di identifikashon bálido. Pa e motibu aki a detené e dama di inisial N.C.M.Z. di 47 aña en konekshon ku violashon di Lei di identifikashon BES. Despues di investigashon a resultá ku e dama tabata permanesé di forma ilegal riba e isla i mester a bandoná e isla.

Trùk a bòltu

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 26 di mei, un aksidente ku un trùk a tuma lugá na Santa Clara. E shofùr a deklará ku el a bai hala pa un otro trùk i a pèrdè kòntròl, dal den e trùk i bòltu. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Aksidente

Riba djaweps 25 di mei un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. A sera e krusada di Kaya Nikiboko Nort i Kaya Pos di Amor un ratu pa polis i ambulans por a ehekutá nan trabou. Ambulans a transportá e shofùr i pasahero di un di vehíkulonan pa hòspital pa tratamentu médiko. Un ratu despues a transportá e shofùr pa Kòrsou pa tratamentu médiko mas avansá.

Aksidente ta terminá den bringamentu

Riba djaweps 25 di mei un aksidente entre un outo i un ‘crosser’ a tuma lugá riba Kaya Dialma. Na yegada di patruya na e sitio, no por a haña e ‘crosser’ niun kaminda. Personal di ambulans a trata shofùr di e ‘crosser’ na e sitio mes. Un ratu despues un bringamentu a tuma lugá. Dos hòmber ku ta famia di shofùr di e ‘crosser’, pa motibu ainda deskonosí, a maltratá un otro hòmber ku un pata di kabra. Mas despues a detené ámbos hòmber pa violensia públiko i pa maltrato ku un arma. Ta trata aki di un hòmber di inisial R.F.S. di 49 aña di edat i un hòmber di inisial W.G.S. di 23 aña di edat. Mas despues a haña e ‘crosser’ i a konfiská esaki. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di blòki di yerba

Riba djaweps 25 di mei a drenta keho di ladronisia di 15 blòki di yerba for di riba e tereno di LVV situá na Kaminda Lagun. E blòkinan di yerba tabata poné pa seka pa sirbi komo kuminda pa kabritu i karné. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van donderdag 25 mei tot en met maandag 29 mei 2023

Rijden onder invloed oorzaak aanrijding

Op zondag 28 mei vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Korona. Een auto botste om nog onbekende oorzaak tegen een aankomende auto. De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte werd onderworpen aan een blaastest. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd ze aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het rijbewijs van de 76-jarige verdachte vrouw met initialen N.G.J. werd ingevorderd.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 28 mei werd een 51-jarige man met initialen G.E.S.O. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De auto werd gespot door een patrouille toen hij midden op de weg reed op de Kaya L.D. Gerharts. Op de Kaya Sonmontuno werd hij gevorderd om te stoppen. Bij nader controle bleek hij geen geldig rijbewijs en verzekeringsbewijs te bezitten. Er werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Hij kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en zonder verzekeringsbewijs.

Aanhouding voor openbare dronkenschap

Op zaterdag 27 mei werd een 71-jarige man met initialen R.J.J. aangehouden wegens openbare dronkenschap. De verdachte wilde een bar niet verlaten na sluitingstijd. Na vordering van de politie probeerde hij geweld te gebruiken en werd toen aangehouden.

Aanrijding leidt tot aanhouding

In de vroege avonduren op vrijdag 26 mei vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Nikiboko Nort. Bij nader controle van één van de bestuurders kon deze geen geldig ID tonen. Hierop werd de 47-jarige vrouw met initialen N.C.M.Z. aangehouden wegens overtreding van de Identificatieplichtwet BES. Na enig onderzoek bleek dat de vrouw zich illegaal bevond op het eiland en dat zij het eiland moet verlaten.

Vrachtwagen over de kop

In de nachtelijke uren op vrijdag 26 mei vond een eenzijdige aanrijding met een vrachtwagen plaats in Santa Clara. De bestuurder verklaarde dat hij ging afwijken voor een andere vrachtwagen waardoor hij de macht over het stuur verloor, tegen de andere vrachtwagen aanreed en over de kop ging. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding

Op donderdag 25 mei vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats Kaya Nikiboko Nort. De kruising van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Pos di Amor werd afgezet zodat de politie en de ambulance hun werkzaamheden konden uitvoeren. De bestuurder en een inzittende van één van de auto’s werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Kort hierna werd de bestuurder uitgezonden naar Curaçao voor verdere medische behandeling.

Aanrijding loopt uit in vechtpartij

Op donderdag 25 mei vond een aanrijding tussen een auto en een crosser plaats op de Kaya Dialma. Bij aankomst van de patrouille op de locatie, was de crosser nergens te bekennen. De bestuurder van de crosser werd ter plekke behandeld door het ambulance personeel. Kort hierna brak een vechtpartij uit. Twee mannen die familieleden van de bestuurder van de crosser waren, hadden om nog onbekende reden, een andere man met een koevoet mishandeld. Beide mannen werden later aangehouden voor openlijke geweldpleging en mishandeling met een wapen. Het betreft een 49-jarige man met initialen R.F.S. en een 23-jarige man met initialen W.G.S. De crosser was later gevonden en in beslag genomen. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal blokken gras

Op donderdag 25 mei werd aangifte gedaan van diefstal van 15 blokken gras vanaf het terrein van de LVV aan de Kaminda Lagun. De blokken gras lagen te drogen om als voedsel te dienen voor de geiten en schapen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.