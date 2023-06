Di 18 Muhé Ekselente

Rev. Alma Louise de Bode-Olton

Willemstad – Rev. Alma Louise de Bode-Olton a keda rekonosé durante di e di 20 Konferensia di Liderasgo Femenino na Kòrsouo, djabièrnè último komo e di 18 Muhé Ekselente.

E evento anual aki, ku ta pone énfasis riba hende muhé ku ta hasi karera, ta pone bista riba hende muhénan ehemplar pa asina ei tin mas ehèmpel pa hende muhénan mas hóben.

E muhé ehemplar ku ta keda skohe tur aña mester ta riba 60 aña di bida, e ta di Karibe i e trabou ku el a hasi durante su bida profeshonal mester ta benefisiá otro hende muhé.

E Muhé Ekselente di e biaha aki literalmente ta un muhé grandi.

El a nase na Kòrsou na 1949 i a hasi un karera impreshonante, kuminsando komo spesialista kímiko trahando den Laboratorio Nashonal.

Despues el a bai studia lei i a haña su titulo den esaki. El a kontinuá su karera komo hurista enkargá ku tratado na ofisina di Asuntunan Eksterior na Willemstad.

El a kontinuá su ekselente karera den servisio eksterior i tabata posishoná na Havana, Cuba, i na Port of Spain, Trinidad W.I..

El a regresá Kòrsou kaminda el a funshoná komo Direktor Interino na Direktorado pa Asuntunan Eksterior/Direktor di Kambio kaminda ku el a finalisá su karera profeshonal i a bai ku penshun.

Anto e no a bai kas bai sinta bou di su palu di mango pero a kontinuá sirbi komo pastor di Iglesia Episkopal Anglikano di Resurekshon na Kòrsou i e ta promé pastor femenino ordená na Kòrsou.

Su lema pa bida ta pa sirbi i tei pa sirbi tur ku tin mester.

Ketu bai tambe e ta konsehá profeshonalnan ku tin mester di su eksperensia pasobra kompartiendo su konosementu i sabidoria ta un prioridat p’e.

‘Nos ta biba pa sirbi i pa komparti’, asina nos Muhé Ekselente 2023 Rev. Alma Louise de Bode-Olton ta bisa.

Grandi tabata e sorpresa ora ku diripiente a menshoná un di 19 Muhé Ekselente ku tabata e inisadó i organisadó di e Konferensia Anual di Liderasgo Femenino na Kòrsou Reyna Joe kende a keda e momentu ei sin palabra.

E rekonosmentu ta pa su kreashon di e evento i mihó ainda lag’é kontinuá i asina benefisiá hopi muhé ambisioso.

Reyna Joe a akseptá e rekonosementu sperando di por sigui sirbi su komunidat.

E organisashon di e Konferensia Anual di Liderasgo Femenino na Kòrsou ta felisitá Rev. Alma Louise de Bode-Olton i Reyna Joe pa ta ehèmpel pa muhénan ambisioso.

Riba e potrèt: Rev. Alma Louise de Bode-Olton, e di 18 Muhé Ekselente.

18e Uitmuntende Vrouw is

Eerw. Alma Louise de Bode-Olton

Willemstad – Eerw. Alma Louise de Bode-Olton werd afgelopen vrijdag tijdens de 20e jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao erkend als de 18e Uitmuntende Vrouw.

Dit jaarlijkse evenement dat zich richt op carrièrevrouwen heeft als doel rolmodellen in de schijnwerpers te zetten om meer goede voorbeelden te hebben voor jongere vrouwen.

De jaarlijkse Uitmuntende Vrouw moet ouder zijn dan 60 jaar, uit het Caribisch gebied en haar professionele activiteiten moeten ten goede komen aan andere vrouwen.

De uitstekende vrouw van dit jaar is letterlijk een grote persoonlijkheid.

Ze werd in 1949 op Curaçao geboren en maakte een indrukwekkende carrière, beginnend als chemisch specialist in het Nationaal Laboratorium.

Later ging ze rechten studeren en behaalde haar diploma rechten, en vervolgde haar carrière als verdragsadvocaat bij het lokale Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen in Willemstad.

Ze vervolgde haar uitstekende carrière bij de buitenlandse dienst, met posten in Havana, Cuba, en in Port of Spain, Trinidad W.I..

Terug thuis was ze Interim Directeur van de Directie Buitenlandse Zaken/Change Manager waar ze haar professionele loopbaan beëindigde voordat ze met pensioen ging.

Ze ging niet naar huis om onder haar mangoboom te gaan zitten, maar zette haar dienst voort als predikant in de Anglicaanse Episcopale Kerk van de Verrijzenis op Curaçao en ze is de eerste gewijde vrouwelijke predikant op het eiland.

Haar motto is om te dienen en van dienst te zijn voor iedereen in nood. Ze adviseert ook nog steeds professionals die gebruik maken van haar ervaringen, aangezien het delen van haar kennis en wijsheid en het begrijpen van mensen een prioriteit voor haar is.

‘We leven door te dienen en te delen’, zegt onze 2023 Uitmuntende Vrouw Eerw. Alma Louise de Bode-Olton.

Een verrassend moment was toen een 19e Outstanding Woman werd uitgereikt aan de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao, Reyna Joe, die geen woorden had voor deze situatie.

De erkenning is voor haar creatie van dit evenement en het beste van alles om het gaande te houden in het belang van veel ambitieuze vrouwen.

Reyna Joe accepteerde de erkenning in de hoop haar gemeenschap te kunnen blijven dienen.

De organisatie van de jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao feliciteert Eerw. Alma Louise de Bode-Olton en Reyna Joe omdat ze een voorbeeld zijn voor alle ambitieuze vrouwen.

Op de foto: Eerw. Alma Louise de Bode-Olton, de 18e Uitmuntende Vrouw.

18th Outstanding Woman is

Rev. Alma Louise de Bode-Olton

Willemstad – Rev. Alma Louise de Bode-Olton was recognized during the 20th Annual Female Leadership Conference in Curaçao last Friday as the 18th Outstanding Woman.

This annual event which focuses on career women aims to have role models in the spotlight to have more great examples for younger women.

The annual outstanding woman must be older than 60 years, from the Caribbean and her professional life activities must be benefitting other women.

This year’s outstanding woman is literally a big personality.

She was born in Curaçao in 1949 and made an impressive career, starting as a chemical specialist working in the National Laboratory.

She later went on to study law and got her degree in law, and continued her career as a treaty lawyer in the local Office for Foreign Relations in Willemstad.

She continued her outstanding career as a Foreign Service officer, with postings in Havana, Cuba, and in Port of Spain, Trinidad W.I..

Back home she was Interim Director of the Directorate for Foreign Affairs/Change Manager where she ended her professional career before retiring.

She did not go home to sit under her mango tree but continued service as a pastor at the Anglican Episcopal Church of the Resurrection in Curaçao and she is the first ordained female pastor on the island.

Her motto is to serve and to be of service to all in need.

She also is still advising professionals who need to tap into her experiences since sharing her knowledge and wisdom and understanding people, is a priority for her.

‘We live by serving and sharing’, says our 2023 Outstanding Woman Rev. Alma Louise de Bode-Olton.

A surprise moment was when a 19th Outstanding Woman was presented to the initiator and organizer of the Annual Female Leadership Conference in Curaçao Reyna Joe who was without words for this situation.

The recognition is for her creation of this event and best of all keeping it going and benefitting many ambitious women.

Reyna Joe accepted the recognition hoping to be able to continue serving her community.

The organization of the Annual Female Leadership Conference in Curaçao congratulates Rev. Alma Louise de Bode-Olton and Reyna Joe for being an example for all ambitious women.

On the picture: Rev. Alma Louise de Bode-Olton, the 18th Outstanding Woman.