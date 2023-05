Man aangehouden voor ontucht cliënten van zorginstelling

Apeldoorn – De politie heeft vandaag een 36-jarige verdachte aangehouden die wordt verdacht van ontucht met cliënten in een zorginstelling in Terborg (met meerdere locaties in de Achterhoek) waar hij werkzaam was. De man werd eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten.