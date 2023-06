Drie personen aangehouden bij woning Sint Willebrord

Rond 13.30 uur waren agenten richting de woning gegaan omdat daar mogelijk een man aanwezig zou zijn gesignaleerd staat om buiten heterdaad aangehouden te worden voor meerdere gepleegde diefstallen. Bij aankomst in de Leeuwenbekstraat zien de agenten de auto van de man net wegrijden. Ze gaan erachteraan en manen de bestuurder tot stoppen. De bestuurder stapt uit maar dit blijkt niet de gezochte man te zijn. De 28-jarige man wordt wel aangehouden omdat hij rijdt terwijl zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. Deze man blijkt een verwonding te hebben. Hij geeft aan dat hij zojuist in de woning is gestoken door een vrouw. De 30-jarige vrouw uit Sint-Willebrord is aangehouden en zit vast voor verhoor. Er is een zakmesje in beslag genomen. Ondertussen is de verdachte waar we in eerste instantie naar op zoek waren in de Margrietstraat gearrestreerd. Ook hij zit vast.