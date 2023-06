Overvaller aangehouden dankzij hotelbeveiliger

Toen de beveiliger in de Librijesteeg de verdachte te pakken kreeg, ontstond er een worsteling tussen de twee mannen. Een getuige zag dit en belde 112. De gealarmeerde agenten konden de verdachte van de beveiliger overnemen. De verdachte is een 30-jarige man uit Maarssen.

Of er buit is gemaakt bij de overval is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Daarvoor verricht de Forensische Opsporing sporenonderzoek. Ook wordt gekeken of er camerabeelden zijn.

Heeft u iets gezien of gehoord wat voor het onderzoek van belang kan zijn of heeft u camerabeelden? Neem dat alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of onder dit bericht. Blijft u liever anoniem dan kunt u ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.