Rondetafelgesprek over de Spreidingswet

31 mei 2023

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid houdt op donderdag 1 juni een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet. De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. De opvangcrisis is ontstaan door meerdere factoren, zoals het op- en weer afschalen van de capaciteit na een aantal jaar van lagere behoefte. Het kabinet neemt samen met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen. Zo zijn er noodopvang- en crisisnoodopvangplekken bijgekomen en worden asielzoekers tijdelijk opgevangen op cruiseschepen. Het wetsvoorstel Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) geeft gemeenten een expliciete, wettelijke taak bij de opvang van asielzoekers.

Spreidingswet

Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Doel van de Spreidingswet is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Het COA is dan niet meer alleen afhankelijk van de vrijwillige medewerking van gemeenten en zo wordt bevorderd dat de verdeling van asielzoekers over gemeenten meer in evenwicht is.

Rondetafelgesprek

Zoals gebruikelijk bij dit soort wetsvoorstellen is er een internetconsultatieronde geweest en heeft de Raad van State geadviseerd. Tijdens het rondetafelgesprek spreken Kamerleden met onderstaande organisaties over het wetsvoorstel. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor de (praktische) uitvoerbaarheid van de wet.

Programma

14.00 – 15.00 uur: uitvoering 1

Rutger Groot Wassink, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

Jan de Reus, Interprovinciaal Overleg (IPO);

Henri Lenferink, Het Veiligheidsberaad;

Jetta Klijnsma, Kring van commissarissen van de Koning.

15.00 – 16.00 uur: uitvoering 2

Milo Schoenmaker, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);

Jaap Velema, Gemeente Westerwolde;

Frank Candel, VluchtelingenWerk Nederland;

Liesbeth Spies, gemeente Alphen aan den Rijn, G40.

16.00 – 17.00 uur: juridische uitvoering

Ellen Nissen, College voor de Rechten van de Mens;

Peter Verheij, Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB);

Monique Kremer, Adviesraad Migratie.

Meer lezen en live volgen

Lees de stukken die bij deze bijeenkomst horen.

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream of de app Debat Direct.