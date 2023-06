B.A.B. ta start atrobe ku ‘game show’ pa pidi BO FAKTURA i yuda Gobièrnu kontrolá komersiantenan.

Willemstad – Riba djadumingu 18 di yüni e promé partisipantenan lo bolbe drai e wil durante e popular ‘game show’ di B.A.B., ‘BO FAKTURA …Pidi’é …Dun’é!’ Na 2011 B.A.B. i Ministerio di Finansas a introdusí e ‘game show’ pa stimulá siudadanonan pidi faktura ku logo di B.A.B. na momentu ku hasi kompra i asina yuda B.A.B. kontrolá komersiantenan ku no ta duna faktura.

Tur aña Gobièrnu di Kòrsou ta pèrdè hopi entrada di O.B. (omzetbelasting) for di komersiantenan ku no ta duna faktura na kliente. B.A.B. tin un tim aktivo ku ta traha duru pa kontrolá e komersiantenan, sinembargo ta difisil pa B.A.B. kontrolá e mas di 16 mil komersiantenan rònt Kòrsou efektivamente. P’esei a introdusí e ‘game show’, kaminda e siudadano mes ta yuda B.A.B. dor di pidi nan faktura ku logo di B.A.B. Riba e faktura ofisial ku logo di B.A.B. e siudadano ta yega su nòmber i fam, adrès, number di telefòn i number di sedula. Ta tira esaki den e buzónnan di BO FAKTURA ku tin na Postkantor Otrobanda, Postkantor Punda i na ofisina di B.A.B. na Regentesselaan Groot Kwartier. For di e 5 kategorianan di negoshi B.A.B. lo saka 5 partisipante ku por bin drai e wil i gana premio durante e ‘gameshow’ ku lo pasa bibu via di TeleCuracao i TV Direct.

E biaha aki, B.A.B. a introdusí un number di telefòn kaminda tur siudadano por yama o manda un WhatsApp na momentu ku nan no a risibí faktura o e komersiante ta ninga di duna esaki. E number ku por yama o WhatsApp B.A.B. ta 734 2400

Djadumingu 18 di yüni lo ta e promé ‘gameshow’ kaminda e promé partisipantenan ku nan faktura korekto por bin drai e wil pa gana premionan greit. For di djasabra 17 di yüni e ambiente ta start den e bario kaminda lo drai e wil di BO FAKTURA e fin di siman ei. B.A.B. lo tin varios insentivo i informashon ku lo keda anunsiá den kuadro di e kampaña.

Pues for di awe tur suidano por kuminsá pidi nan faktura na momentu nan hasi kompra den kualke establesimentu i tira esaki den e buzónan di BO FAKTURA. Den kaso ku un komersiante no ke duna faktura, e suidadano por mèldu B.A.B. mesora via 734 2400 Por sigui e pagima di Facebook di BO FAKTURA …Pidi’é… Dun’é! i tambe via tur medio di komunikashon pa mas informashon.

Like this: Like Loading...