Drie jongemannen aangehouden voor poging straatroof, politie zoekt slachtoffer

Omstreeks 20.15 uur meldt een getuige zich dat drie personen geprobeerd hadden een tas van een man te stelen. Dit gebeurde aan de voorzijde van het centraal station aan de Spoorlaan. De getuige is er nog achter aan gegaan. Op camerabeelden is het incident te zien en kwamen de verdachten ook in beeld. Daarop zijn agenten direct op het station naar hen op zoek gegaan. Ze treffen daar het drietal dat meteen is aangehouden. Het gaat om een 17-jarige uit Wormerveer, een 18-jarige man uit Amsterdam en een 16-jarige jongen (woonplaats niet bekend). Zij zitten vast voor verhoor. De politie is op zoek naar het slachtoffer. Hij kan zich melden via telefoon 0900-8844 of langskomen op een politiebureau.