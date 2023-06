Notisia di polis di djárason 31 di mei te ku djabièrnè 2 di yüni 2023

Kiebro den kònteiner

Riba djabièrnè 2 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di kiebro den un kònteiner na un sitio di konstrukshon situá na Kaminda Djabou. Deskonosínan a destruí lòk di e kònteiner entre djaweps 1 di yüni, pa mas o ménos 6 or di atardi i djabièrnè 2 di yüni pa mas o ménos 5.50 or di mainta i a bai ku diferente hèrmènt for di e kònteiner.

Riba djaweps promé di yüni un persona a bin entregá keho di kiebro den un kònteiner situá na Kaya Ramona. Deskonosínan a destruí lòk di e kònteiner entre djamars 23 di mei i djaweps 1 di yüni, i a bai ku diferente hèrmènt for di e kònteiner. Investigashon den ámbos kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911 òf 7158000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Aksidente entre ‘golfcart’ i outo

Riba djaweps promé di yüni, alrededor di 12 or di mardugá un aksidente entre un ‘golfcart’ i un outo a tuma lugá riba Kaya Hermandad. Personal di ambulans a duna asistensia médiko na shofùr di e ‘golfcart’ na e sitio mes. Durante di kòntròl di e dokumentunan nesesario a resultá ku e ‘golfcart’ no tabata sigurá i e shofùr a risibí un prosèsferbal pa esaki.

‘Hit & Run’ riba Kaya Hermandad

Den oranan di mardugá alrededor di 3 or di mardugá un ‘hit& run’ a tuma lugá riba Kaya Hermandad. Segun testigunan, un pikòp blanku di marka Mitsubishi, numerá B-4484 a dal den un outo ku tabata stashoná. KPCN ta hasi un yamada na doño di e vehíkulo aki pa mèldu su mes na warda di polis. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 31 mei tot en met vrijdag 2 juni 2023

Inbraak container

Op vrijdag 2 juni kreeg de centrale meldkamer melding van een inbraak in een container op een bouwlocaties gelegen aan de Kaminda Djabou. Tussen donderdag 1 juni om 18.00 uur en vrijdag 2 juni om 5.50 uur zouden onbekenden de slot van de container hebben vernield en verschillende gereedschappen uit de container weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Op donderdag 1 juni kwam een persoon aangifte doen van een inbraak in een container gelegen op de Kaya Ramona. Tussen dinsdag, 23 mei en donderdag, 1 juni zouden onbekenden de slot van de container hebben vernield en verschillende gereedschappen uit container weggenomen. De zaak wordt onderzocht. Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 715 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

Aanrijding tussen een golfkar en een auto

Op donderdag 1 juni omstreeks 12 uur ’s nachts vond er een aanrijding plaats op de Kaya Hermandad tussen een auto en een golfkar. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse medische hulp aan de bestuurder van de golfkar. Tijdens een controle naar de benodigde documenten bleek de golfkar niet verzekerd te zijn en de bestuurder is hiervoor bekeurd.

Hit & run op de Kaya Hermandad (2023006321)

Op donderdag 1 juni omstreeks 03.00 uur vond er een hit & run plaats op de Kaya Hermandad. Volgens getuigen botste een witte pick-up merk Mitsubishi met kenteken B-4484 tegen een geparkeerde auto. Het KPCN roept de eigenaar van dit voertuig op zich te melden op het politiebureau. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.