Meerdere aanhoudingen na geweldsincidenten

Tussen 18 april en 15 mei zouden de verdachten in wisselende samenstelling zes mensen hebben mishandeld. Voor één van de incidenten had de politie al eerder een getuige-oproep gemaakt, zie dit persbericht. Het politieonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is nog niet afgerond, en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De vijf verdachten zijn na hun aanhouding voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft geoordeeld dat alle verdachten het verdere verloop van het strafrechtelijk onderzoek, onder bepaalde voorwaarden, in vrijheid mogen afwachten. Gelet op de leeftijd van de verdachten en het lopend onderzoek doen politie en OM geen verdere mededelingen.

De politie heeft alle slachtoffers van de geweldincidenten persoonlijk op de hoogte gesteld van het verloop van het onderzoek. Zij hebben ook allen bijstand van slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Ben je slachtoffer van geweld? Doe altijd aangifte! Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. Doet een kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan neemt de politie altijd contact op de ouders of verzorgers (tenzij de aangifte gaat over de ouders of verzorgers). Wil een kind zelf geen aangifte doen? Dan kunnen zijn ouders of verzorgers dat voor hem doen. Via de button ‘Melding doen’ onderaan deze pagina, kunt u zien op welke wijze u aangifte kunt doen.