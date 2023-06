Politie zoekt getuigen straatroof Haarlem

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 juni fietste de man rond 02.00 uur door een woonwijk, toen hij door twee mannen op een scooter werd geslagen met vermoedelijk een honkbalknuppel. Vervolgens werd het slachtoffer beroofd van zijn eigendommen. Bij de beroving is de man enige tijd buiten westen geraakt, waardoor hij de verdachten niet goed in zich heeft kunnen opnemen. Na de beroving heeft het slachtoffer een tijd beduusd rondgedwaald, voordat hij de hulp inschakelde van bewoners aan de Vergierdeweg. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigenoproep

Het slachtoffer is geen bekende in Haarlem en weet niet de precieze locatie waar de beroving plaatsvond. Bent u getuige geweest van de straatroof of hebt u rond 02.00 uur iets verdacht gezien in het centrum van Haarlem? Meld u dan via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden die rond 02.00 uur zijn gemaakt in de omgeving van het centrum en waarop iets verdachts is te zien. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.